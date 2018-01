As teorias da imprensa americana para a vitória de Trump

A emissora CNN listou 24 hipóteses levantadas pela imprensa americana e por especialistas para explicar a vitória de Donald Trump na eleição presidencial do Estados Unidos – que contrariou praticamente todas as previsões.

Veja abaixo a lista das explicações – algumas mais plausíveis do que outras:

1 – Trump venceu em razão do Facebook permitir a divulgação de notícias falsas

FONTE: New York Magazine. Esta rede social e outras usadas pelos eleitores se tornaram um celeiro de notícias falsas. Não é apenas uma questão de ênfase partidária, mas sim milhares de mentiras vendidas como verdade por perfis obscuros, tanto nos EUA quanto no exterior

2 – Trump venceu em razão do papel das redes sociais, de forma geral

FONTE: Comentarista de direita Stefan Molyneux. A mídia online foi responsável pela vitória do republicano – assim como o rádio elegeu Franklin Roosevelt e a televisão colocou John Kennedy na Casa Branca, as redes sociais permitiram que Trump e seus aliados dominasse a narrativa eleitoral

3 – Trump venceu em razão do baixo comparecimento nas urnas

FONTE: vários perfis nas redes sociais. Por uma série de motivos, de falta de entusiasmo a supressão de eleitores, o comparecimento em 2016 foi menor em praticamente todos os segmentos, mas especialmente entre os republicanos. E isto pode ter custado a eleição de Hillary

4 – Trump venceu por ser uma celebridade

FONTE: Quartz. O nome de Trump e seu conhecimento enquanto celebridade da mídia, superaram a perspicácia política de Clinton.

5 – Trump venceu em razão das participação das mulheres brancas

FONTE: Slate. Elas seriam tão “racistas” quanto seus companheiros brancos, com as quais se identificam mais do que com os grupos minoritários de mulheres

6 – Trump venceu em razão do ressentimento dos homens brancos

FONTE: The Nation. Esqueça a ansiedade econômica – as pesquisas mostram que os mais pobres votaram em Hillary – e foque em identidade. As melhores evidências apontam para o que Trump e seus aliados chamaram de “tomar o país de volta”

7 – Trump venceu em razão da Rússia

FONTE: The Washington Post. O vice-chanceler russo, Serguei Ryabkov, afirmou em entrevista à imprensa estatal que, apesar da negativa de Trump, “algumas pessoas” de sua “comitiva” estiveram “em contato com representantes russos”.

8 – Trump venceu em razão das elites terem desmoralizado os eleitores de Trump

FONTE: The New York Times. A esquerda pressionou a direita com argumentos de uma “ideologia da vergonha”, afetando notavelmente os que se identificam como eleitores de Trump

9 – Trump venceu em razão da ausência dos democratas em áreas rurais no meio-oeste

FONTE: Patrick Thornton do Roll Call. Não foram apenas as elites que abandonaram ou ignoraram as regiões rurais dos EUA fizeram o mesmo, se tornando mias isoladas e resistentes à diversidade como ocorre nas Costas do país

10 – Trump venceu em razão em razão da falta de pressão dos democratas sobre Sanders

FONTE: The Huffington Post. Ao escolher Hillary em detrimento de Bernie Sanders, o establishment do Partido Democrata (e seus eleitores?) mostrou que favorece as empresas e o apoio de profissionais confortáveis ao invés dos afetados por injustiça econômica

11 – Trump venceu em razão da atuação dos ‘democratas de Reagan’ em Michigan e no meio-oeste

FONTE: ex-embaixador da ONU John Bolton. Os chamados ‘democratas de Reagan’ – trabalhadores brancos que tendem a votar no partido democrata, mas apoiam candidatos de direita como Ronald Reagan e, agora, Trump – são o destaque desta eleição

12 – Trump venceu não em razão dos millennials

FONTE: Boston Globe. Mas culpam a mídia por se concentrar demais neles e não o suficiente nos homens brancos mais velhos que foram a grande e subestimada história de 2016

13 – Trump venceu em razão das candidaturas de Gary Johnson e Jill Stein

FONTE: Vanity Fair. Hillary perdeu por muitas razões, e a mais notável delas seria o fato de milhões de eleitores terem escolhido Johnson e Jill ao mesmo tempo em que o apoio que ela esperar receber em Estados-chave, como a Pensilvânia, encolheu

14 – Trump venceu em razão da reação desagradável ocasionada pelo politicamente correto

FONTE: Reason. A promessa de Trump de “destruir” o politicamente correto, que se espalhou por campi universitários e outros enclaves mais liberais, fez ele vencer a guerra cultural e, consequentemente, a presidência

15 – Trump venceu simplesmente por ter ouvido aos americanos

FONTE: o radialista de direita John Cardillo. A classe política (nas Costas dos EUA) não ouviu ou tomou conta dos EUA rural e suburbano. Trump fez isso. E venceu

16 – Trump venceu em razão da falta de tato dos americanos com ensino superior

FONTE: Alaska Dispatch News. Trump falou diretamente com os trabalhadores, especialmente os que não ter formação superior, sobre coisas que eles se preocupam: religião, liberdade, casamento, sexualidade, aborto e controle de armas

17 – Trump venceu em razão do direcionamento dos americanos

FONTE: The Resurgent. A eleição foi, simplesmente, um referendo da classe trabalhadora ao que é feito em Washington DC.

18 – Trump venceu em razão da crença de que o sistema é corrupto

FONTE: Daily Telegraph. Os eleitores acreditam que o aparato político é corrupto e Trump foi o único que dizer que concordava com esta hipótese e prometeu fixar o sistema

19 – Trump venceu em razão de lembrar os ‘homens e mulheres esquecidos’ dos EUA

FONTE: FirstPost. Enquanto Hillary fez campanha ao lado de Beyoncé e Jay-Z, Trump estava nas ruas falando com os “esquecidos” da classe trabalhadora

20 – Trump venceu pois os democratas se focaram em converter eleitores e não em aumentar sua base

FONTE: In These Times. O partido e a esquerda “abriram mão/abandonaram/perderam contato com os trabalhadores” – como evidenciado por seu esforço inútil de convencer eleitores fora de sua base

21 – Trump venceu pois o Comitê Nacional Democrata escolheu o candidato menos competitivo

FONTE: WikiLeaks no Twitter. O partido favoreceu Hillary “apesar de realizar primárias” em detrimento de Sanders, um candidato melhor e com mais chances de vencer

22 – Trump venceu não em razão de seu racismo

FONTE: Bloomberg View. Se a questão de raça fosse relevante, Barack Obama nunca teria conquistado dois mandatos, com vitórias em muitos dos Estados recuperados por Trump neste ano

23 – Trump venceu em razão de James Comey

FONTE: USA Today. A decisão do diretor do FBI de analisar novos e-mails de Hillary apenas 11 dias antes da votação acabou com o bom momento da democrata e também ofuscou as polêmicas de Trump, como o vídeo em que ele aparece falando de forma vulgar sobre mulheres

24 – Trump venceu não em razão de Comey

FONTE: The Washington Post. Hillary perdeu pois as pesquisas de boca de urna mostraram que mais da metade dos eleitores acreditam que ela é “corrupta”. E isso é culpa dela, não de Comey.