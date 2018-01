Assange diz que Rússia não é a fonte dos e-mails de Hillary publicados pelo WikiLeaks

MOSCOU – O fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, negou em entrevista divulgada nesta quinta-feira, 3, pele rede de televisão russa “RT” que o governo da Rússia tenha sido a fonte dos e-mails da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, publicados recentemente pelo site.

“O grupo de Hillary foi capaz de projetar uma histeria neomacarthista que de Rússia é responsável por tudo”, disse Assange. Ele acrescentou ainda que Hillary Clinton “declarou, falsamente, que 17 agências americanas consideram que a Rússia é a fonte de nossas publicações”.

“Isto é falso. Podemos dizer que o governo da Rússia não é a fonte”, disse Assange, diretamente da embaixada do Equador, em Londres, onde se encontra refugiado há quatro anos. Ele afirmou que lamenta muito por Hillary, como uma pessoa que se parece como “alguém com ambições de comê-lo vivo, a tal ponto de você ficar doente”.

Nos últimos meses, o WikiLeaks publicou mais de 30 mil e-mails de Hillary Clinton, de um servidor privado utilizado por ela quando estava no comando do Departamento de Estado americano, entre 2009 e 2013.

Além disso, o portal divulgou cerca de 20 mil e-mails enviados e recebidos por membros do Comitê Nacional Democrata, onde fica em evidência a atitude depreciativa da cúpula do partido com Bernie Sanders e sua campanha para a primárias. / EFE