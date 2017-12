Ator de Vingadores ‘promete nude’ se Trump perder eleição

A eleição americana entre Donald Trump e Hillary Clinton mobilizou um grupo de atores de Hollywood em uma campanha em prol do registro de eleitores para a disputa do dia 8 de novembro. Eles alertam para o risco de vitória do republicano para “o tecido social do país” em virtude das propostas do magnata.

Para mobilizar os eleitores,Mark Ruffalo, o Hulk, de Os Vingadores, promete, em tom de brincadeira, até um “nude” – uma cena nu, em seu próximo filme.

“A gente consegue só juntar tanta gente famosa assim por uma causa que importa realmente como o risco de um racista abusivo e covarde (assumir a presidência)”, diz o ator Don Cheadle, no vídeo.

Entre os artistas, estão os astros da franquia Os Vingadores, como Robert Downey Jr, Scarlett Johansson e Mark Ruffalo e atores de séries famosas da plataforma online Netflix, como Orange is the New Black e How to Get Away with Murder.

Também estão na iniciativa, chamada “Save the Day”, Cobin Smulders e Neil Patrick Harrys, de How I Met Yor Mother, Pedro Pascal, de Narcos, e outros atores famosos, como Martin Sheen, Stanley Tucci e James Franco.

O vídeo já teve mais de 6 milhões de visualizações no You Tube.