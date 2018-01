Atrizes, cantoras e esportistas anunciam participação em convenções democratas

WASHINGTON – As atrizes America Ferrera e Eva Longoria e os ex-jogadores da NBA, Kareem Abdul-Jabbar e Jason Collins, são algumas das celebridades que anunciaram na quarta-feira sua participação na Convenção Nacional Democrata, que proclamará Hillary Clinton como candidata à presidência dos Estados Unidos na próxima semana.

“É uma honra apoiar Hillary Clinton e me sinto emocionado de anunciar que Jarron Collins (seu irmão gêmeo) e eu falaremos na Convenção Democrata da Filadélfia”, anunciou em sua conta no Twitter Jason Collins, que em 2013 se transformou no primeiro atleta em atividade das quatro grandes ligas americanas a assumir sua homossexualidade.

Em suas contas nas redes sociais, vários famosos confirmaram que participarão da convenção como uma estratégia para conectar sua mensagem diretamente aos milhões de fãs.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Honored to support @HillaryClinton & excited to announce that @jarronctwin & I will be speaking at the @DemConvention in Philadelphia! 🇺🇸🇺🇸 — Jason Collins (@jasoncollins98) 20 de julho de 2016

“É uma honra anunciar que Lena Dunham e eu falaremos juntas na Convenção Democrata para apoiar Hillary Clinton”, escreveu America em sua conta em uma rede social.

Também anunciaram sua participação na Filadélfia os atores Tony Goldwin, Erika Alexander, Debra Messing e a jovem Chloë Moretz, que postou uma foto com Hillary com a qual conseguiu mais de 360 mil curtidas.

Outra celebridade que falará na Filadélfia é a cantora Demi Lovato, cujo anúncio no Twitter alcançou mais de 17 mil reações, assim como a advogada Star Jones, conhecida por suas aparições no programa “The View”.

Do mundo do esporte, além dos gêmeos Collins, está confirmada a participação de Kareem Abdul-Jabbar, lenda do basquete com seis títulos da NBA no currículo, cinco deles com o Los Angeles Lakers.

“Nossa campanha acredita que venceremos estas eleições organizando a base e atraindo mais gente. Mais que a presença em massa de famosos na convenção, estamos emocionados que eles estejam usando suas próprias contas e estimulando seus milhões de fãs a envolver-se”, comentaram fontes da campanha de Hillary Clinton.

A Convenção Nacional Democrata será realizada entre os dias 25 e 28 de julho na cidade da Filadélfia. / EFE