Bandeira protecionista na eleição dos EUA deve impactar acordos comerciais com Canadá

Lígia Morais

Especial para o Estado

As televisões no Canadá estavam ligadas para transmitir os três debates entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. Pelo canal público nacional, os canadenses puderam acompanhar ao vivo Donald Trump e Hillary Clinton criticarem a Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês) de cooperação econômica, da qual os dois países fazem parte.

O TPP é o maior acordo de livre comércio do mundo, envolve 12 países da Ásia, Oceania, América do Norte e América do Sul, que representam cerca de 40% da economia global. A parceria estabelece critérios comuns de proteção ambiental, propriedade intelectual e relações trabalhistas.

Em entrevista ao canal americano PBS, Hillary Clinton disse não estar convencida de que a Parceria, que ajudou a consolidar quando era secretária de Estado da administração Obama, vá produzir novos empregos ou aumentar salários. As negociações do TPP acontecem desde 2008, e o tratado ainda precisa ser ratificado pelo Congresso americano.

“Os canadenses estão preocupados com que a política dos EUA se torne mais protecionista, independente de quem ganhar a eleição”, disse Michael Webb, cientista político da Universidade de Victoria, no Canadá. O professor afirma que a rejeição do acordo provavelmente seria melhor para o governo canadense, já que o TPP aumentaria o mercado dos EUA e facilitaria a importação de manufaturas mais baratas do que as do Canadá. “Porém, ainda há medo de que a rejeição faça com que os EUA adote uma postura mais protecionista em outras áreas da economia”, disse.

Segundo Webb, apesar do apoio a Hillary não ser contundente, a abordagem de Trump é vista como mais ameaçadora pelos canadenses. Durante a campanha, o candidato republicano já se posicionou contrário ao Nafta (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio), acordo comercial entre as três nações da América do Norte – EUA, Canadá e México. “Mesmo que Hillary vença e o NAFTA continue ativo, os EUA tendem a introduzir novas barreiras para restringir importações do Canadá”, afirma Webb.

De acordo com o Observatório da Complexidade Econômica (OEC, em inglês), 74% de todos os bens exportados pelo Canadá têm como destino os EUA, e 17% das importações canadenses vêm da nação vizinha. Por ser o país que mais importa bens americanos, diplomatas do Canadá têm viajado pelos EUA e feito reuniões para falar com líderes governamentais e empresários especificamente sobre os benefícios dos acordos de livre comércio.

“Estamos discutindo a importância da relação comercial entre os dois países e como o protecionismo teria impacto na relação saudável que têm as nações”, afirmou a porta-voz da Embaixada do Canadá nos Estados Unidos. São cerca de US$ 2 bilhões que atravessam a fronteira todos os dias. Segundo a porta-voz, são 9 milhões de empregos americanos que dependem do comércio e do investimento com o Canadá. “Os EUA são o nosso maior parceiro comercial e estamos prestando bastante atenção ao diálogo nacional sobre muitos assuntos importantes, inclusive o TPP”, afirmou.

Para Michael Webb, “A cooperação internacional em todas as áreas seria mais difícil sob uma administração Trump do que sob uma administração Clinton”. O governo canadense sempre apoiou o multilateralismo, segundo o professor.

O primeiro ministro canadense, Justin Trudeau, do Partido Liberal, não declarou apoio a nenhum dos candidatos americanos. “A máquina governamental e a complexidade das relações entre os nossos dois países vão muito além de quaisquer duas personalidades que ocupem os cargos de governantes em determinada época”, disse Trudeau em entrevista à rede de televisão canadense CBC.