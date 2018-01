Barack Obama será editor-chefe da revista ‘Wired’ por um mês

Será que Barack Obama já está pensando no seu próximo trabalho? Em novembro, o presidente dos Estados Unidos será o editor-chefe visitante da revista Wired e produzirá um número da publicação especializada em tecnologia.

É a primeira vez que um presidente em exercício editará uma revista, afirmou a publicação na terça-feira, anunciando que a edição de novembro de Obama estará centrada no tema das “fronteiras” da inovação.

“Como a Wired, nosso 44º presidente é um otimista incansável. Para esta edição totalmente personalizada, ele quer focar no futuro – nos próximos obstáculos que a humanidade terá de superar para avançar”, destacou a revista.

“Queremos ver como as tecnologias de hoje podem influenciar a liderança política. E quem melhor para nos ajudar a explorar essas ideias do que o presidente Obama?”, disse o editor-chefe da Wired, Scott Dadich.

Ao mesmo tempo, a Casa Branca anunciou uma “conferência de Fronteiras”, que será realizada em Pittsburgh, no dia 13 de outubro, e contará com a presença de Obama. Saúde, telecomunicações, inteligência artificial, exploração do espaço e energia limpa são alguns dos temas que serão abordados no evento.

Obama vai deixar a Casa Branca em 20 de janeiro de 2017, aos 55 anos, depois de oito anos no poder. A edição da Wired não será a sua primeira incursão no mundo das revistas. Ele escreveu um artigo sobre feminismo para a edição de setembro da revista Glamour.