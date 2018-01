Biden acredita que ‘tudo estará em boas mãos’ com novo governo nos EUA

WASHINGTON – O vice-presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden, afirmou na quarta-feira, 16, que confia que “tudo estará em boas mãos” no primeiro dia do novo governo de Donald Trump, ao garantir que não está preocupado com a possibilidade de o próximo presidente desmantelar o que foi feito nos últimos oito anos.

Biden e sua mulher, Jill, receberam na quarta em sua residência no Observatório Naval de Washington o vice-presidente eleito, Mike Pence, e sua mulher, Karen. De acordo com o escritório do vice-presidente, os Biden ofereceram um almoço a seus convidados e fizeram junto com eles um passeio pela residência. No final do encontro, Biden comentou aos jornalistas que a reunião foi “muito, muito boa”.

“Nenhum governo está pronto no primeiro dia. Nós não estávamos prontos no primeiro dia (…). Mas tenho certeza que no dia 1 tudo estará em boas mãos e eles serão capazes de conduzir tudo”, comentou Biden ao ser perguntado se a nova administração estará preparada para funcionar desde o primeiro momento.

Depois, a outra pergunta sobre se está preocupado que o novo governo desmantele tudo o que foi feito nos últimos oito anos, Biden respondeu que “não”.

O vice-presidente em fim de mandato detalhou que falou com Pence sobre assuntos de política externa e que disse a seu sucessor que “estará disponível” para ele a qualquer momento se precisar de conselhos. “Seria inteligente rejeitar a maioria das minhas ideias, mas acho que ele (Pence) escutará”, brincou Biden.

Na quinta-feira passada, dois dias depois das eleições presidenciais, Biden e Pence se reuniram durante meia hora na Casa Branca e um porta-voz do vice-presidente eleito qualificou esse encontro de “cálido e profissional”.

Além disso, no dia seguinte das eleições, Biden felicitou seu sucessor por telefone e se ofereceu para ajudá-lo com qualquer pergunta que tenha a fim de assegurar uma transferência de poderes “suave” na vice-presidência do país. / EFE