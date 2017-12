Bill Clinton, Hillary e George W. Bush comparecerão à posse de Trump

WASHINGTON – O ex-presidente Bill Clinton e sua mulher, a ex-candidata presidencial democrata Hillary, assim como o também ex-chefe de Estado George W. Bush, assistirão à posse do magnata republicano Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro.

Os assessores de Bill e Hillary Clinton confirmaram ao portal The Hill que ambos comparecerão à cerimônia, que será realizada no Capitólio de Washington, sede do Congresso federal, apesar da derrota nas eleições de novembro, que tiveram a surpreendente vitória de Trump.

Mesmo tendo recebido 2,8 milhões de votos a menos que Hillary, Trump obteve a vitória ao superar os 270 votos necessários para ser eleito pelo sistema de colégio eleitoral, no qual cada Estado contribui com um número de delegados que varia de acordo com o peso demográfico e equivalente a seus representantes no Congresso.

Também comparecerão à cerimônia de posse o ex-presidente George W. Bush e sua mulher, a ex-primeira-dama Laura Bush, apesar de terem se recusado a votar no magnata, segundo um comunicado divulgado pela assessoria do ex-líder americano.

O ex-presidente e sua mulher “têm o prazer de poder presenciar a pacífica transição de poder e a posse do presidente Trump e do vice-presidente (Mike) Pence”, completou a nota.

Tanto Bush quanto a ex-primeira-dama votaram em branco nas últimas eleições, em consonância com sua rejeição ao magnata, sentimento que já tinham expressado quando Trump foi escolhido candidato presidencial do Partido Republicano em julho.

Durante a corrida eleitoral, Trump considerou “triste” que o ex-presidente votasse em branco, mas previu que isso não teria “nenhum impacto” nos resultados.

Antes de ser confirmada a presença das famílias Clinton e Bush, o democrata Jimmy Carter era o único ex-presidente americano com presença confirmada para a posse de Trump.

O pai de Bush, o também ex-presidente George H. W. Bush, de 92 anos, será o único ex-chefe de Estado americano vivo a não comparecer à cerimônia de posse de Trump, segundo adiantou seu porta-voz no mês passado, ao citar a saúde debilitada como motivo.

Como vem sendo tradicional, a expectativa é que o atual presidente, o democrata Barack Obama, compareça à cerimônia no Capitólio antes de entregar o poder a Trump. / EFE