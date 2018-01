Campanha de monstro mitológico à Casa Branca ganha força

Enquanto Donald Trump consolida sua candidatura pelo Partido Republicano à presidência dos EUA, deixando boa parte do “establishment” da legenda em uma situação constrangedora, eleitores passaram a divulgar e apostar espontaneamente na internet em uma alternativa a ele e a Hillary Clinton: o monstro mitológico Ctuhulhu – personagem criado por H.P. Lovecraft em 1926.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A campanha de Cthulhu já tem site com estrutura similar aos de Hillary e Trump, uma loja virtual com material de campanha e uma página para receber doações eleitorais. A página foi registrada em agosto e passou a atrair cada vez mais interessados com o avanço da candidatura do magnata.

A plataforma de Cthulhu para a Casa Branca inclui tópicos como a legalização dos sacrifícios humanos e intensificação do aquecimento global (com transferência gratuita dos desalojados de áreas costeiras para um novo continente, R’lyeh, a ser criado na nova gestão ). Na área econômica, Cthulhu promete resolver a questão dos executivos desonestos de Wall Street devorando todos eles.

Em nome da transparência, o site de campanha de Cthulhu também mantém uma lista aberta de inimigos para que saibam “que o sofrimento será incessante” assim que ele assumir a Casa Branca.