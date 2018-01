Chanceler mexicana diz que Trump não terá ‘poder ilimitado’

CIDADE DO MÉXICO – A chanceler do México, Claudia Ruiz Massieu, disse no domingo, 13, que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não terá um “poder ilimitado” para tomar decisões quando estiver em seu cargo.

“Apesar de um presidente dos Estados Unidos, o próximo presidente (Donald Trump), poder ter um grande poder e grandes atribuições, também não são atribuições nem um poder ilimitado”, declarou Claudia no fórum “México, Cúpula de Negócios”, realizado de 13 a 15 de novembro na cidade mexicana de Puebla, a cerca de 130 quilômetros da Cidade do México.

A chanceler lembrou que o presidente de qualquer nação e também o dos país vizinho “tem limites reais, limites por um sistema de contrapesos onde o Congresso tem uma enorme capacidade de ação para modular propostas”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A titular da Secretaria de Relações Exteriores, que participou do painel “Que esperar da nova administração e do panorama político dos Estados Unidos?”, destacou o tema da migração e da qualidade de vida dos mexicanos nos Estados Unidos, além dos temas comerciais. / EFE