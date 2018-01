Com Hillary, EUA e Brasil trabalharão juntos, diz assessor

Cláudia Trevisan

ENVIADA ESPECIAL / FILADÉLFIA, EUA

Quando era secretária de Estado, Hillary Clinton se comprometeu com a expansão do relacionamento entre os EUA e o Brasil e continuará a trabalhar nesse sentido caso seja eleita presidente do país, disse nesta segunda-feira, 25, Jake Sullivan, assessor para política externa da candidata democrata.

“Essas são duas grandes democracias com sociedades fortes e vibrantes e muita coisa em comum. Temos de aproveitar isso”, disse Sullivan em entrevista a jornalistas estrangeiros durante a convenção do Partido Democrata, na Filadélfia. Segundo ele, a cooperação entre os dois países não deve ser limitada a questões relacionadas às Américas e deve abranger questões de natureza global.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sullivan disse que não faria comentários sobre a situação doméstica do Brasil e o processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Em seu livro Hard Choices, Hillary elogiou Dilma, em especial, sua postura em relação aos protestos que tomaram as ruas do país a partir de 2013.