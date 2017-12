Com sangue humano, artista cria painel anti-Trump

A artista plástica americana Illma Gore, em parceria com o coletivo de artistas ativistas da Costa Oeste INDECLINE, fez um inusitado protesto anti-Donald Trump. Com sangue humano, eles pintaram o painel Rise up thy young blood. O trabalho recria a tela do artista Henry Mosler, do século 19, na qual Betsy Ross aparece costurando a primeira bandeira americana.

Com seis litros de sangue humano doados por artistas, ativistas ou apenas colaboradores, os dois fizeram a versão utilizando a imagem de imigrantes, em vez de mulheres brancas, como na original. O painel está exposto na Samuel Free Man Gallery, in Los Angeles, na Califórnia.

No ano passado, Ilma ficou conhecida por ter feito uma pintura de Donald Trump com um pênis pequeno. A ilustração ganhou o nome Make America Great Again, slogan da campanha presidencial do republicano. O coletivo ganhou destaque pelas esculturas do magnata nu, que foram espalhadas por várias cidades dos EUA.