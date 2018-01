Curandeiro ajuda latinos a tratarem medo por possível vitória de Trump

LOS ANGELES, EUA – O curandeiro Lázaro Paz tem estado ocupado nos últimos dias. Em sua pequena loja em Los Angeles chegam pessoas com um pedido incomum: acalmar o pânico provocado pelo candidato republicano Donald Trump.

A apenas três dias da eleição presidencial nos EUA, as pesquisas preveem que a disputa será muito acirrada. Uma vitória do magnata é, de fato, possível.

A ideia tem aterrorizado muitos hispânicos, incluindo Guadalupe López, de 32 anos, que vive desde 2007 nos EUA, onde entrou ilegalmente. “Casei-me e estou em trâmites para conseguir meus documentos. Se Trump entrar tudo irá abaixo. Este homem não quer os latinos. Na verdade, não quer ninguém. Ele vai começar a deportar todos nós”, afirma o mexicano que atualmente trabalha em uma fábrica de reciclagem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O republicano ameaçou deportar 11 milhões de imigrantes ilegais e construir um muro na fronteira com o México – além de fazer os próprios mexicanos pagarem por ele -, afirmando que esses são criminosos e estupradores. “Este senhor não vai vencer”, afirma Lázaro, de 34 anos, que, para acalmar a angústia de seus clientes, como Guadalupe, faz um “descarrego por meio de orações”.

“Rezamos para as pessoas recuperarem sua ‘vontade’ (estado de ânimo)”, explica o curandeiro na pequena sala localizada na parte de trás de sua loja, cheia de velas e de imagens da Santa Muerte, uma delas em tamanho grande. Ele também receita um chá “composto por três ervas com o qual as pessoas dormem a noite toda e no dia seguinte se levantam bem”.

Há 27,3 milhões de latinos registrados para votar nos EUA – o que representa 12% do eleitorado -, mas apenas 13 milhões devem ir às urnas. Se superarem os 15 milhões, seu voto poderá ser determinante.

A loja de Lázaro está repleta de imagens de santos e velas de todos os tipos. O curandeiro, que aprendeu os ritos de cura com sua mãe, colocou uma vela preta e outra vermelha dentro de um frasco de vidro com a palavra “reversível” escrita em letras brancas – “para que todo o mal que diz volte contra ele” – e uma para Hillary fazer com que “seu caminho (ao poder) seja destrancado”.

“Fizeram bruxaria com a senhora. Essa tosse que ela teve, a atacaram, queriam parar seu coração. Eu fiz uma oração para ela”, afirma em relação à pneumonia que a candidata sofreu em setembro.

Normalmente, as pessoas procuram os curandeiros por temas de prosperidade, amor e consolo. A política não é algo comum. Mas, nas últimas semanas, entre 20 e 30 pessoas procuraram Lázaro e outros curandeiros em Los Angeles em razão da ansiedade que esta disputa eleitoral tem provocado. / AFP