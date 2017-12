Demora em revelar doença reforça imagem pouco transparente de Hillary

Cláudia Trevisan

CORRESPONDENTE / WASHINGTON

A demora da campanha presidencial de Hillary Clinton em revelar que a candidata está com pneumonia trouxe problemas mais sérios para a democrata do que a própria doença, ao reforçar a imagem de falta de transparência e honestidade que muitos eleitores associam a ela. Diagnosticada na sexta-feira, a doença só foi divulgada depois de Hillary passar mal durante um evento público no domingo.

O desconforto provocado pela demora na confirmação da pneumonia foi traduzido em uma mensagem postada no Twitter pelo também democrata David Axelrod, principal estrategista das duas campanhas de Barack Obama à presidência: “Antibióticos podem curar pneumonia. Qual é a cura para uma tendência nociva por privacidade que repetidamente cria problemas desnecessários?”

No mesmo dia em que foi diagnosticada com a infecção, Hillary criou outra dificuldade para a própria campanha ao dizer que metade dos seguidores do candidato republicano Donald Trump são “deploráveis”. No dia seguinte, ela se desculpou e reconheceu que havia feito uma generalização grosseira.

Acusado com frequência pela democrata de ser intolerante e preconceituoso, Trump deu o troco ontem. “Eu fiquei profundamente chocado e alarmado na sexta-feira ao ouvir minha oponente atacar, caluniar, difamar, diminuir essas pessoas maravilhosas e incríveis que estão apoiando nossa campanha aos milhões”, afirmou.

Os dois episódios ocorreram no momento em que as pesquisas eleitorais mostram a redução da liderança de Hillary na disputa pela Casa Branca, em votação marcada para 8 de novembro. No dia 28 de agosto, sua vantagem era de 6,3 pontos porcentuais, segundo média de pesquisas calculada pelo site RealClearPolitics. Ontem, a diferença caíra a 3 pontos.

Em um tom diferente do usual, Trump reagiu de maneira contida à revelação de que Hillary tem pneumonia e desejou que a adversária se recupere logo. Mas o candidato disse em entrevista à Fox News que a saúde dos candidatos se tornou uma “questão” na disputa presidencial e prometeu divulgar nos próximos dias resultados detalhados de exames médicos que fez na semana passada.

A campanha de Hillary reconheceu ontem que errou ao lidar com o diagnóstico e também prometeu dar mais informações médicas da candidata nesta semana. Mas o porta-voz da campanha, Brian Fallon, ressaltou em entrevista à rede MSNBC que a ex-secretária de Estado não possui nenhuma outra “condição não revelada”.

Com 70 e 68 anos de idade, respectivamente, Trump e Hillary estão entre os mais velhos candidatos à presidência dos EUA em toda a história. Até agora, a democrata deu informações mais detalhadas sobre a situação de sua saúde que o republicano, mas o atraso na divulgação da pneumonia aumentou a pressão sobre a campanha para ser mais transparente.

Justificativas. Calor excessivo e desidratação foram as explicações iniciais dadas para o mal súbito da candidata durante uma cerimônia em Nova York que marcou os 15 anos dos ataques terroristas do 11 de Setembro. Hillary deixou o evento de maneira abrupta, uma hora depois de seu início e muito antes de seu término.

Imagens filmadas por uma pessoa que testemunhou sua saída mostraram a candidata sendo arrastada para dentro de uma van depois de desfalecer e ser amparada por agentes de segurança. Mais de cinco horas se passaram entre a divulgação das imagens e a confirmação de pneumonia por sua campanha.

A percepção de falta de transparência foi agravada pelo fato de que o grupo de repórteres que normalmente segue a candidata não foi autorizado a acompanhá-la quando ela deixou a cerimônia. Durante 90 minutos, os jornalistas ficaram sem informação sobre a situação.

Alimentadas por republicanos, especulações sobre supostos problemas de saúde de Hillary circulam na internet desde junho. A maioria delas aponta para o coágulo detectado no cérebro da candidata em 2013, consequência de uma queda sofrida no ano anterior. Meses mais tarde, seus médicos disseram que o problema havia sido tratado e não havia sintomas remanescentes.

Em agosto, o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que apoia Trump, estimulou telespectadores, em entrevista à Fox News, a fazerem buscas na internet com as palavras “Hillary Clinton” e “doença”, para ver vídeos que supostamente mostrariam a debilidade física da candidata.