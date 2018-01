Do espaço, astronauta vota para presidente dos Estados Unidos

O astronauta Shane Kimbrough votou para presidente nesta terça-feira, 8, na Estação Espacial Internacional (ISS), a cerca de 414 km da superfície da Terra. Ele deixou o planeta no mês passado e só deve retornar em fevereiro.

Astronautas podem votar no espaço desde 1997, quando a Assembleia Estadual do Texas – onde a Nasa está sediada – aprovou um projeto de lei que liberou o procedimento. Como a maioria dos astronautas da agência também vive no Estado, o voto de Shane contará para o Texas na disputa do colégio eleitoral.

No seu registro eleitoral, no entanto, Shane colocou seu endereço como “órbita baixa da Terra”.

O voto é feito de maneira digital. O centro de controle em Houston envia um arquivo com a cédula online para a ISS. Shane então a preenche e envia de volta. O primeiro astronauta a votar no espaço foi David Wolf, em 1997. / THE WASHINGTON POST