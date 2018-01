Entrevista: ‘Aqueles que votariam em Trump não disseram isso nas pesquisas’

Marco Antonio Carvalho

Para Vera Chaia, professora de política da PUC-SP, eleitores que votariam em Trump não necessariamente falaram isso nas pesquisas:

Mesmo tendo apoio de acadêmicos, que declararam voto pelos jornais, Hillary perdeu. A opinião pública foi pouco influenciada por esses personagens?

São jornais da elite americana, não são jornais do eleitorado de Trump, que, como as pesquisas mostraram, são brancos, com escolaridade média e com baixo acesso a cultura. É difícil você sensibilizá-los com jornais. A mídia interfere até um certo ponto, mas a partir daí a questão passa a ser de simpatia por um candidato. Mesmo que ele seja tripudiado, criticado pela grande imprensa, isso não vai sensibilizar o eleitor.

O que ajuda a explicar o voto nesse cenário?

Uma outra questão é o que se denomina na literatura de opinião pública como a espiral do silêncio, ou seja, aqueles que votariam em Trump não necessariamente falaram isso nas pesquisas porque havia uma avaliação negativa.

Isso causou o erro?

Não conseguiram acompanhar, o que não chega a configurar um erro, mas representa dificuldades para captar esse movimento, que é forte principalmente onde o voto é facultativo. Quando o voto é obrigatório, essa tendência se apresenta mais clara nas pesquisas. No caso americano, porém, sequer há a certeza de que a pessoa sairá de casa para votar.