Ex-candidata à Casa Branca lança financiamento coletivo para pedir recontagem de votos

WASHINGTON – A ambientalista Jill Stein, que disputou a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Verde, lançou pela internet na quarta-feira uma campanha de financiamento coletivo para poder oficializar o pedido de recontagem de votos em três Estados-chave para a eleição: Wisconsin, Michigan e Pensilvânia.

Em poucas horas, a campanha recebeu vários milhões de dólares e, até as 10h30 desta quinta-feira, 24, já havia arrecadado US$ 2,6 milhões dos US$ 4,5 milhões necessários para dar entrada no pedido de verificação dos votos nos três Estados.

Em nota enviada ao jornal britânico The Guardian, Jill afirmou que estava agindo em favor da recontagem em razão de “evidências convincentes de anomalias nos votos” e por análises de dados indicarem “significantes discrepâncias no total de votos” divulgados pelas autoridades. “Essas preocupações precisam ser investigadas antes que a eleição presidencial de 2016 seja certificada”, disse Jill em um comunicado. “Nós merecemos eleições em que possamos confiar.”

De acordo com a explicação postada na página da campanha, espera-se que sejam necessários entre US$ 6 milhões e 7 milhões para contestar os resultados nos três Estados.

Este valor incluiria as taxas para abrir a recontagem nessa regiões – US$ 1,1 milhão em Wisconsin, US$ 500 mil na Pensilvânia e US$ 600 mil em Michigan -, as taxas dos advogados – estimadas entre US$ 2 milhões e US$ 3 milhões – e valor necessário para pagar os observadores das recontagens. Os custos operacionais da recontagem, no entanto, caberiam aos governos estaduais.

O prazo final para pedir a recontagem acaba na sexta-feira, 25, em Wisconsin, na segunda, 28, na Pensilvânia e na próxima quarta-feira, 30, em Michigan.

A decisão de Jill, que antes estava hesitante em se envolver na recontagem, também evita que membros do Partido Democrata ou funcionários da campanha de Hillary à Casa Branca tenham de desafiar abertamente a eleição.

Membros do alto escalão do partido estavam relutantes em sugerir que houve irregularidades e questionar os resultados nestes três Estados em razão de Hillary e sua equipe terem criticado duramente Trump durante a campanha por ele alegar que a votação teria sido “fraudado” contra ele.