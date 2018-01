Ex-secretária do Trabalho de Bush chefiará Transporte no governo Trump

O presidente eleito americano Donald Trump escolheu a ex-secretária do Trabalho do governo George W. Bush Elaine Chao para chefiar o Departamento de Transporte de seu futuro governo. Elaine é casada com o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnel.

A informação foi repassada por uma fonte da equipe de transição do republicano. A escolha elege um membro-chave do establishment republicano em Washington para um posto que pode se tornar crucial para dar forma à ambiciosa agenda de Trump.

Trump, um magnata do ramo imobiliário, tem dito que retomar o desenvolvimento de infrastrutura no país é a prioridade. Elaine tem experiência – política e pessoal – em transitar pelos competitivos centros de poder na capital. Ajuda também o fato de ela ser casada com McConnel.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A escolha de Elaine, que deverá ser anunciada oficialmente ainda nesta terça-feira, foi confirmada por fontes ligadas diretamente à decisão.

A escolha, que requer a confirmação do Senado, é a mais recente de Trump que trabalha para preencher os postos de confiança de sua administração. Até agora, algumas das principais posições, como a de secretário de Estado e de Defesa, estão em aberto enquanto o presidente eleito e sua equipe de transição continuam o processo público de receber e entrevistar candidatos na Trump Tower, em Nova York. Elaine se encontrou com Trump no local no dia 21.

O posto no transporte poderia se tornar vital para o gabinete Trump considerando o desejo do presidente eleito de conseguir viabilizar o gasto de US$ 1 trilhão na revitalização de estradas, pontes, portos e outros sistemas de trânsito público.

Elaine nasceu em Taiwan e se mudou para os Estados Unidos ainda criança. Como secretária do Trabalho, ela foi a única a servir no gabinete de Bush durante os oito anos de seu governo. Enquanto acumula admiração entre seus colegas, é criticada por muitos líderes por estar “confortável com interesses empresariais”.

Após ela deixar a administração Bush em 2009, Elaine manteve-se discreta na política. Ela sempre se manteve uma próxima e, segundo fontes, experiente conselheira para seu marido, acompanhando de muito perto cada detalhe de sua última campanha como quem fez doações e quem não. / NEW YORK TIMES