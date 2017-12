FBI será investigado por ação em caso de e-mails de Hillary

O inspetor-geral do Departamento de Justiça americana, Michael Horowitz, anunciou nesta quinta-feira, 12, que investigará as ações do departamento e do FBI nos meses anteriores às eleições de 2016. O objetivo, segundo ele, é determinar, entre outros pontos, se o diretor do FBI, James Comey, seguiu as diretivas vigentes.

Os democratas afirmam que a forma como Comey conduziu o caso dos e-mails da democrata Hillary Clinton e a divulgação, no fim de outubro, de uma carta sobre o caso contribuíram para a derrota da ex-secretária de Estado frente ao republicano Donald Trump. Hillary foi criticada por ter utilizado um provedor privado de e-mails quando era secretária de Estado.

O inspetor-geral disse que investigará se Comey seguiu as diretivas vigentes, se o subdiretor poderia ter recusado a investigação e as denúncias de que o departamento revelou informação que não era pública para a campanha de Hillary. / AP