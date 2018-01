Figura folclórica das ruas de NY, Naked Cowboy declara apoio Trump

NOVA YORK – Uma das figuras mais folclóricas de Nova York, Robert John Burck, conhecido como Naked Cowboy, decidiu mostrar seu apoio a Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O artista de rua, que se apresenta tocando violão usando apenas botas, cueca e chapéu, tem desfilado na frente da Trump Tower, em Manhattan, com o nome do candidato republicano escrito na sua única peça de roupa.

Além de funcionar como um outdoor ambulante, o Cowboy também criou uma música de apoio ao megaempresário: “If you really wanna make America great again, vote for the man whose name is on my rear end” (“Se você realmente quer fazer os EUA grandiosos outra vez, vote no homem cujo nome está escrito no meu traseiro”, em tradução livre). Outra plataforma utilizada para promover suas visões políticas são suas redes sociais, nas quais o Naked Cowboy tem mais de 30 mil seguidores.

Robert Burck, de 45 anos, nasceu em Cincinatti, Ohio, onde frequentou universidade e se formou cientista político. Apesar de ser um artista de rua há vinte anos, o americano já tentou por duas vezes enveredar no mundo da política, ambas sem sucesso.

Em 2009, anunciou que iria desafiar Michael Bloomberg pela prefeitura de Nova York. Já em 2010, chegou a dar uma entrevista coletiva na Times Square afirmando seria candidato a presidente em 2012 pelo Tea Party, uma ala de extrema direita do Partido Republicano.