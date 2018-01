Funcionários de empresas de tecnologia rejeitam ajudar Trump a vigiar muçulmanos

Mais de cem funcionários de empresas de tecnologia incluindo Google, Twitter e Salesforce se comprometeram nesta terça-feira a não ajudar o governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, a construir um registro para rastrear pessoas com base em suas religiões ou colaborar em deportações em massa.

Atraindo comparações com o Holocausto e a internação de nipo-americanos durante a 2ª Guerra, os funcionários assinaram uma carta aberta no neveragain.tech criticando ideias citadas por Trump durante a campanha. O protesto foi feito um dia antes de vários executivos de empresas de tecnologia se encontrarem com o magnata em Nova York.