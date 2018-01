Hillary aparece na frente de Trump em pesquisa após indicação presidencial

WASHINGTON – Hillary Clinton aparece na frente do candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, em uma pesquisa publicada no domingo, 31, nos Estados Unidos, após ser indicada oficialmente na semana passada como candidata democrata à Presidência do país.

A pesquisa, feita pelo site de informação política Morning Consult e elaborada entre 29 e 30 de julho, indica que 43% dos 1.931 eleitores consultados votariam em Hillary, enquanto Trump obtém o apoio de 40%.

Na pesquisa anterior do Morning Consult, feita entre 22 e 24 de julho (após a convenção republicana que oficializou Trump como candidato presidencial), o empresário aparecia na frente da ex-secretária de Estado, com 44% contra 40%.

A pesquisa divulgada no domingo, que tem uma margem de erro de 2%, também mostra que 17% dos entrevistados não decidiu ainda em quem votará nas eleições presidenciais do próximo dia 8 de novembro.

Hillary também lidera a pesquisa se for levado em conta o candidato do Partido Libertário, Gary Johnson, e, neste cenário, até aumenta sua vantagem sobre o empresário nova-iorquino: a candidata democrata chega a 41% de apoio; Trump, 36%; e Johnson, 11%.

A ex-secretária de Estado aceitou a indicação de seu partido à Casa Branca na quinta-feira, no último dia da Convenção Nacional Democrata realizada na Filadélfia, Pensilvânia. / EFE