Hillary conta com 46% das intenções de voto contra 44% de Trump entre prováveis eleitores, indica pesquisa

WASHINGTON – Uma pesquisa New York Times/CBS News divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra que a corrida presidencial americana está muito acirrada. A menos de oito semanas das eleições, a candidata democrata Hillary Clinton conta com 46% de apoio entre os prováveis eleitores, enquanto seu rival, o republicano Donald Trump, tem 44%.

A diferença aumenta ligeiramente quando a pesquisa abrange todos os eleitores registrados, mas ainda assim ambos estão próximos um do outro: Hillary com 46% e Trump com 41% das intenções de voto.

A corrida tem ficado mais apertada nos últimos dias. Pesquisas recentes mostram que a diferença entre a democrata e o republicano caiu de oito pontos porcentuais, registrados no começo de agosto, para dois pontos porcentuais, segundo a apuração do New York Times/CBS News.

Donald Trump contratou um novo chefe de campanha em meados de agosto e tem sido mais cuidadoso em seus discursos, de acordo com o jornal The New York Times. A mudança de posição pode ter ajudado a aumentar o número de pessoas favoráveis a ele.

Já Hillary Clinton continua à frente do magnata com relação aos eleitores do sexo feminino, negros e latinos, e da população jovem do país. Entre os brancos, Trump conta com 57% de apoio contra 33% da ex-secretária de Estado.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de setembro, e foi a primeira vez em que se incluiu o número de eleitores prováveis. O primeiro debate entre os candidatos à Casa Branca será no dia 26.

Retorno. Hillary volta nesta quinta-feira a cumprir seus compromissos de campanha após ficar afastada por dois dias para se recuperar de uma pneumonia. Ela participará de um comício na Carolina do Norte e terá um jantar em Washington. / NYT e REUTERS

