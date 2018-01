Hillary critica Trump por seguir atacando em vez de ‘pedir desculpas’

WASHINGTON – A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, cobrou novamente na segunda-feira seu rival, o republicano Donald Trump, por sua campanha “infestada de insultos” e falou sobre sua incapacidade de “pedir desculpas”, após o escândalo de um vídeo de 2005, em que ele apareceu fazendo comentários vulgares sobre as mulheres.

Hillary retomou sua campanha eleitoral com um comício em Columbus, no Estado de Ohio, após o debate presidencial da noite de domingo em St. Louis, contra Trump, um dos mais bruscos que se lembram e em que ambos se confrontaram em termos pessoais.

“Donald Trump dedicou seu tempo em atacar quando deveria ter pedido desculpas”, afirmou na Universidade de Ohio, em um evento diante de milhares de estudantes universitários, um dos setores onde conta com o maior apoio.

Para Hillary, o problema do magnata nova-iorquino não é só o vídeo que foi divulgado na última sexta-feira, porque “vimos este comportamento durante toda a campanha” e “(vimos que ele) atacou também outros”, se referindo a comentários depreciativos sobre mexicanos ou negros. “(Trump) é um autêntico insulto à igualdade de oportunidades”, disse a candidata democrata.

Após o último debate, os dois candidatos voltaram a fazer campanha, nesta reta final da disputa. Tanto Hillary Clinton, que conta com uma certa vantagem de acordo com as pesquisas, como Trump, seguem para a Flórida, outro Estado decisivo.

A democrata, além disso, contará com a volta do presidente Barack Obama a campanha, que nesta terça participará de um ato em favor de Hillary na Carolina do Norte. / EFE