Hillary e Trump realizarão primeiro debate presidencial em Nova York

NOVA YORK – Nova York, o local de residência da democrata Hillary Clinton e do republicano Donald Trump, foi o lugar escolhido para a realização do primeiro debate presidencial para as eleições de novembro nos Estados Unidos.

A Comissão de Debates Presidenciais informou na terça-feira, 19, que a de Universidade Hofstra em Long Island receberá o debate no dia 26 de setembro entre o magnata, que foi indicado oficialmente como candidato na Convenção Republicana em Cleveland, e Hillary, que também espera ser confirmada na Filadélfia, na próxima semana.

A previsão era que a Wright State University, em Ohio, fosse a sede do primeiro encontro entre os candidatos à presidência dos EUA, mas isso foi descartado pela própria instituição devido aos altos custos de segurança, disse seu reitor, David Hopkins.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Universidade Hofstra, que foi sede de um debate em 2012, tinha se oferecido como alternativa. Os candidatos democrata e republicano à presidência se enfrentarão em pelo menos outros dois debates, na Universidade de Washington em Saint Louis, em 9 de outubro, e na Universidade de Nevada, em Las Vegas, em 19 de outubro.

Por sua parte, os candidatos à vice-presidência ficarão frente a frente na Universidade de Longwood, na Virgínia, no dia 4 de outubro. / EFE