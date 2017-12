Hillary lança vídeo de campanha em que critica declarações de Trump contra mulheres

WASHINGTON – A campanha da candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton, lançará um comercial para a televisão em que contesta algumas declarações polêmicas que seu rival, o republicano Donald Trump, fez sobre o público feminino.

O vídeo de 30 segundos mostra algumas mulheres se olhando no espelho enquanto ouvem o magnata descrever várias como “gorda”, “idiota” e “come feito um porco”. No final, aparece uma frase que diz: “É esse o presidente que queremos para nossas filhas?”. Essa é a mais nova tentativa da campanha da democrata de usar as palavras de Trump contra ele.

Enquanto isso, o empresário procura meios de conseguir apoio dos afro-americanos diante da tensão racial nos EUA, marcada por diversos protestos que pedem justiça aos negros que são mortos por policiais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quinta-feira, ele disse que o consumo de drogas nas áreas pobres das cidades provocou as violentas manifestações dos últimos dois dias em Charlotte, na Carolina do Norte. “Se vocês não estão conscientes, as drogas são um fator muito, muito importante no que temos visto à noite na televisão”, disse Trump em um discurso. Ele também pediu que a população se junte “em um espírito de união” e acabe com a violência contra policiais. / ASSOCIATED PRESS