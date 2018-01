Hillary recebeu perguntas de debate antecipadamente durante primárias, diz WikiLeaks

WASHINGTON – A candidata democrata à presidência dos EUA, Hillary Clinton, recebeu antecipadamente informações sobre as perguntas que lhe seriam feitas durante um dos debates nas primárias do Partido Democrata, segundo e-mails divulgados pelo site WikiLeaks.

A revelação levou a rede CNN a anunciar, na segunda-feira, o rompimento do contrato com a comentarista Donna Brazile, que em julho deste ano assumiu interinamente a presidência do Comitê Nacional do Partido Democrata (DNC, na sigla em inglês).

Há vários meses o candidato republicano Donald Trump insistia que Hillary havia recebido antecipadamente as perguntas previstas para os debates durante esta campanha, mas não pode apresentar provas.

Entre os e-mails divulgados pelo WikiLeaks, no entanto, apareceu uma prova. Em uma mensagem de 5 de março – na véspera de um debate entre Hillary e o então candidato democrata Bernie Sanders -, Donna, que ainda era comentarista do CNN, enviou uma mensagem ao coordenador de campanha da ex-secretária de Estado, John Podesta.

O debate foi realizado na cidade de Flint, Michigan, cenário de uma tragédia ambiental, provocada pelo envenenamento de água potável por excesso de chumbo. “Uma das perguntas será feita a HRC (Clinton) por uma mulher que sofre de uma erupção cutânea”, antecipou Donna a Podesta. “Sua família foi envenenada com chumbo e ela perguntará a Hillary o que poderia fazer pelas pessoas de Flint caso chegasse a ser presidente”, acrescentou.

Durante o debate, uma mulher com as mesmas características descritas questionou Hillary sobre Flint, embora os termos da pergunta tenham sido sutilmente diferentes. Nas mensagens, Donna comprometeu-se com Podesta a mandar “algo suplementar”, em alusão a outras perguntas.

No Twitter, Donna se despediu da emissora de televisão. “Obrigada CNN. Foi uma honra atuar como cientista política e comentarista democrata na rede”, postou em sua conta na rede social.

Em julho, a então presidente do DNC, Debbie Wasserman Schultz, renunciou ao cargo depois que e-mails divulgados pelo WikiLeaks mostraram como ela havia usado o cargo para ajudar Hillary em detrimento de Sanders durante a campanha. No seu lugar, o partido nomeou Donna para conduzir o diretório nacional do partido interinamente.

Os e-mails divulgados pelo WikiLeaks aparentemente foram obtidos na caixa de mensagens de Podesta. Até o momento, o Partido Democrata não confirmou ou desmentiu a autenticidade das mensagens. / AFP