Jennifer López e Bon Jovi mobilizam voto para Hillary

Os cantores Jennifer López e Jon Bon Jovi se juntarão na reta final à campanha eleitoral da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, para tentar promover a participação eleitoral nos Estados-chave de Flórida e Pensilvânia.

J-Lo fará um show em Miami no dia 29 de outubro para mobilizar o voto em favor da ex-secretária de Estado, segundo informou nesta terça-feira a campanha da candidata democrata.

“Esta eleição é uma das mais importantes de nossas vidas. A Flórida, lar de uma das minhas cidades favoritas, Miami, e de milhões de latinos, é um Estado crucial nesta eleição. É o momento de nos unir, apoiar e votar pela única opção que tem planos sérios não só para as mulheres e os latinos, mas para todos os americanos”, acrescentou a artista.

Em abril de 2015, Jennifer López deu seu apoio a Hillary Clinton, afirmando que estava “entusiasmada” com a possibilidade de eleger a primeira presidente mulher da história dos Estados Unidos.

Bon Jovi será o anfitrião no dia 5 de novembro em Tampa, também na Flórida, de um show para promover a mobilização sob o lema “Love trumps hate” (O amor triunfa sobre o ódio), que brinca com o nome do candidato republicano à Casa Branca, o polêmico magnata Donald Trump.

No dia 27 de outubro, Bon Jovi realizará um ato similar em Pittsburgh, no Estado da Pensilvânia. O cantor brincou durante o último show de sua turnê ao dizer que seria “secretário de Entretenimento” em uma Casa Branca liderada por Hillary Clinton.

Durante as primárias de New Jersey, o cantor também se uniu a Hillary Clinton e ao senador de seu Estado Cory Booker em favor de sua candidatura. / EFE