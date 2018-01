Mais de 120 republicanos assinam carta pedindo que partido deixe de financiar a campanha de Trump

WASHINGTON – Mais de 120 republicanos entregaram na terça-feira uma carta ao presidente do partido pedindo que o grupo deixe de financiar a campanha do magnata Donald Trump em sua corrida à Casa Branca. Eles consideram que a disputa já está perdida e que se deve concentrar os recursos em manter a maioria conservadora no Congresso.

Na carta, os 123 signatários asseguram que a mera presença de Trump ameaça tornar as eleições de novembro, não apenas as presidenciais, em uma “vitória arrasadora” dos democratas.

Atualmente, os republicanos têm maioria confortável tanto no Senado como na Câmara dos Representantes. Segundo a carta, essa vantagem poderiam se dissipar em favor do partido da ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

Um das signatários da carta, Sharon Castillo, que trabalhou como assessora nas campanhas presidenciais republicanas de George W. Bush em 2004 e Mitt Romney em 2012, afirmou que a campanha de Trump “está afundando” e que “pode causar um desastre” em seu caminho.

Segundo Sharon, a carta representa um “pedido respeitoso” ao presidente do partido, Reince Priebus, para realocar os fundos disponíveis às “disputas no Congresso que estão em perigo” e advertiu que ao não fazê-lo, a responsabilidade de perder o controle das Câmaras recairá sobre a direção republicana.

“Se vier a perder o Congresso, grande parte da responsabilidade recairá sobre o partido. Eles terão que viver com esta realidade”, afirmou Sharon, revelando que ainda não receberam uma resposta de Priebus.

Além do motivo estratégico de manter o Congresso, ela explicou que há um cenário político de oposição a um candidato que “não é conservador”, não está preparado para a política pública e que representa uma “vergonha” para o cenário internacional.

Sharon ainda mencionou os seguidos insultos de Trump aos imigrantes e a proposta do empresário de construir um muro na fronteira com o México.

A carta também é assinada pelos representantes da Câmara Scott Rigell e Reid Ribble, assim como o ex-senador Gordon Humphrey e outros sete ex-congressistas, como Chris Shays, Tom Coleman e Vin Weber.

Embora muitos dos signatários tenham declarado que não votarão em Trump e alguns terem demonstrado a sua intenção, a carta apenas visa defender as maiorias republicanas no Congresso e observa que não representa “apoio a ninguém”.

“Isso não deve ser uma decisão difícil, porque as chances de Trump ser eleito se evapora a cada dia que passa”, conclui a carta.

O pedido se soma a outra carta assinada por 50 nomes importantes do Partido Republicano, divulgada na semana passada, em que expressaram sua oposição a Trump por representar um “perigo” para a segurança do país. / EFE