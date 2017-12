Melhores frases do debate entre Hillary e Trump

O jornal americano The New York Times selecionou os melhores momentos do embate entre os candidatos republicano e democrata na noite de ontem. Veja:

“Ele pode falar comigo de energia quando tiver feito tanto quanto eu. Ele tentou mudar o conceito de aparência para energia, mas esse é um homem que compazra mulheres porcos”

“Lamentavelmente, Trump convidou publicamente hackers russos a invadir nossas comunicações”

“Trump começou sua vida na política com base na mentira racista de que nosso primeiro presidente negro não era americano”

Donald Trump

“Eu diria algum bastante duro contra você e sua família, mas desisti”

“Não se sabe se quem hackeou o Partido Democrata foi a Rússia, China, ou um gordo de mais de 100 quilos em casa”

“Ela também questionou as origens dele e não conseguiu a certidão”