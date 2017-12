Milhares de pessoas esperam Trump para posse no Capitólio

Cláudia Trevisan

CORRRESPONDENTE / WASHINGTON

Milhares de pessoas estão reunidas em frente ao Congresso americano para assistir à posse de Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos. As filas nos portões de entrada começaram a se formar antes do amanhecer. Ao lado de eleitores de Trump, havia muitas pessoas que viram protestar contra o novo presidente, em um reflexo da profunda divisão política do país.

Derrotada por Trump na eleição de novembro, a democrata Hillary Clinton participará da cerimônia de posse ao lado de seu marido, o ex-presidente Bill Clinton. Hillary ganhou a disputa na cidade de Washington com quase 90% dos votos. A paisagem política da cidade começou a mudar ontem, com a chegada de milhares de eleitores de Trump, muitos dos quais caminhavam pelas ruas da cidade com bonés vermelhos estampados com o slogan Malé America Great Again que foi a marca da campanha do republicano.

Trump venceu a eleição com um discurso nacionalista, centrado na rejeição da globalização e de acordos de livre comércio. Uma de suas principais promessas é o resgate de empregos industriais transferidos para outros países. Seus eleitores também foram atraídos pelo fato de ele não ser político e ter desprezo pelo politicamente correto.

Os que protestam contra sua posse em Washington teme que ele governe de maneira autoritária e ameace pilares da democracia americana, como a liberdade de imprensa.

Trump e a futura primeira-dama, Melania, chegarão ao Congresso acompanhados de

Barack e Michelle Obama. Depois do juramento, ao meio-dia, ele fará seu primeiro pronunciamento à nação, no qual deverá pedir unidade. O estilo agressivo de Trump e a profunda divergência entre seus seguidores e opositores indicam que essa não será uma tarefa fácil.