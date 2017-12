‘O que é Alepo?’, pergunta candidato independente à presidência dos EUA

WASHINGTON – “O que é Alepo?”. Essa foi a reação surpreendente do candidato independente à presidência americana, Gary Johnson, após ser questionado diretamente sobre a situação na cidade síria que está sitiada há meses.

“O que você faria a respeito de Alepo se fosse eleito?”, perguntou a Johnson o jornalista Mike Barnicle, do programa “Morning Joe”, sobre a cidade do norte da Síria cercada pelo regime que regularmente ocupa as manchetes dos jornais.

“O que é Alepo?”, respondeu o candidato Johnson. “Você está brincando comigo?”, questionou o jornalista. “Alepo está na Síria, é o epicentro da crise de refugiados”, explicou o apresentador de televisão.

Ex-capital econômica do país, Alepo está dividida em dois desde julho de 2012, a leste os bairros rebeldes e a oeste os bairros controlados pelo regime. Os bombardeios de aviões do regime sírio e de seus aliados russos são lançados diariamente.

O deslize levou à criação da hashtag #whatisAleppo (O que é Alepo), que se espalhou rapidamente pelas redes sociais.

Segundo pesquisa realizada pelo jornal The Washington Post em 50 estados e publicada na terça-feira 6, Gary Johnson obteria 13% de apoio. /AFP