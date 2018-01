O que você precisa saber sobre o próximo debate entre Trump e Hillary

Quando será o segundo debate entre Hillary Clinton e Donald Trump?

Será no domingo, dia 7, na Washington University em St. Louis.

Que horas será o debate e quanto tempo durará?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Começará às 21h locais (22 em Brasília) e terá 90 minutos de duração, sem intervalos comerciais.

Quem será o moderador?

Martha Raddatz, diretora de assuntos globais e correspondente da ABC, e Anderson Cooper, âncora da CNN.

Qual será o formato do debate?

Diferentemente do primeiro debate presidencial, o segundo será realizado no formato chamado “town hall”. Metade das perguntas será feita por membros da plateia e a outra metade pelos moderadores. Hillary e Trump terão dois minutos cada um para responder às questões e depois haverá um minuto para os moderadores questionarem os candidatos e avançarem nas discussões. Os participantes do debate foram escolhidos pela organização da pesquisa Gallup e são eleitores indecisos, segundo o site Politico.

O que está em jogo para Hillary Clinton?

A democrata quer reacender o sucesso obtido no primeiro confronto frente a frente com o seu rival e apagar qualquer memória do debate entre candidatos à vice-presidência, seu colega e senador Tim Kaine, e o governador republicano de Indiana, Mike Pence. Veículos de imprensa locais apontaram que Pence foi o grande vencedor da noite, e o comitê de campanha de Trump espera que a performance de domingo coloque um ponto final na disputa.

O que está em jogo para Donald Trump?

O formato de debate no estilo “town hall” apresenta um novo desafio para o magnata. É um confronto difícil para os candidatos que nunca participaram de algo do tipo, especialmente em termos de linguagem corporal. A prioridade de Trump é não repetir a performance do primeiro debate. Ele precisará ter mais disciplina e foco, independente do assunto.

Veja abaixo: Hillary e Trump batem boca no primeiro debate