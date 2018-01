Obama anuncia apoio oficial a Hillary Clinton como candidata do Partido Democrata

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou nesta quinta-feira, 9, seu apoio oficial a Hillary Clinton como candidata do Partido Democrata para disputar as eleições de 8 de novembro.

“Não acredito que já tenha havido alguém tão qualificado para ocupar este posto (o de presidente)” como ela, afirmou Obama em um vídeo divulgado pela Casa Branca. “Estou com ela. Estou me despedindo, e mal posso esperar para sair e fazer campanha com Hillary.”

Obama disse ainda que “sabe o quão difícil pode ser esse trabalho (presidência)”. “Por isso que eu sei que Hillary será boa nisso.” Ele também parabenizou a mulher do ex-presidente Bill Clinton por “fazer história”.

Segundo fontes ligadas ao comitê de campanha da democrata, Obama e Hillary começarão a fazer campanha juntos na próxima semana em Green Bay, no Estado de Wisconsin.

O presidente americano pediu que os democratas se unam e que se tornem uma força ativa durante a próxima fase da campanha.

A ex-secretária de Estado agradeceu o apoio de Obama e disse em entrevista que a decisão “significa o mundo” para ela. “É absolutamente uma alegria e uma honra que o presidente Obama e eu, com o passar dos anos, fomos de rivais a grandes amigos.”

O anúncio ocorreu logo após o presidente americano se encontrar com o rival de Hillary, o senador Bernie Sanders, que disse que trabalharia ao lado dela para frear o republicano Donald Trump.

Hillary foi adversária de Obama nas primárias democratas de 2008. Após sua derrota, ela passou a ocupar o cargo de secretária de Estado durante o primeiro mandato de governo do americano.

O apoio de Obama coloca ainda mais pressão sob a candidatura de Sanders. O presidente americano é popular entre os eleitores, e seu apoio significará um grande impulso à campanha de Hillary. /EFE, Reuters, Associated Press e AFP

