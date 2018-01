Obama participa de entrevista de emprego em ‘The Late Show’

WASHINGTON – Prestes a ficar “desempregado”, o presidente dos EUA, Barack Obama, passou por todas as dificuldades de uma entrevista de emprego no programa The Late Show, do apresentador Stephen Colbert.

Em um trecho do programa exibido na segunda-feira à noite, Obama fez um apelo aos “millennials” para que votem nas eleições de 8 de novembro e ajudem a dar continuidade às conquistas de seu governo.

Na simulação, Colbert, no papel de Randy, um gerente sem qualquer noção, não ficou impressionado. “55. Momento difícil para um homem começar de novo”, disse, ao observar o currículo de Obama. “Eu não vejo nenhuma promoção nos últimos oito anos. Isto nem sempre é bom. Pode explicar isto?”, pergunta o apresentador.

“Honestamente, não havia muito espaço para avanço no meu último emprego”, respondeu Obama. “A única pessoa com um cargo mais poderoso era minha mulher.”

Obama não deu indícios do que pode fazer depois de deixar a Casa Branca em janeiro, mas o democrata não pareceu apressado em deixar o cenário político. “Você sabe o que eu realmente amo fazer? Encorajar os jovens dos EUA a sair e votar em novembro, para que o bom trabalho que fizemos nos últimos oito anos possa continuar no futuro”, disse.

O líder americano não disse em quem as pessoas deveriam votar, mas quando Colbert apresentou uma escolha entre “uma barra de cereais e fibras extra com nutrientes, que viajou para mais de 100 países, ou uma tangerina enrugada coberta com pelos de um golden retriever, repleta de bile” e com a qual não deixaria sozinha a mulher que ama, Obama respondeu: “Acho que eu vou ficar com a barra de nutrientes.” / AFP

Veja o vídeo abaixo: