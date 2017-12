Obama retorna ao berço político para discurso final

Cláudia Trevisan

ENVIADA ESPECIAL / CHICAGO

O presidente Barack Obama voltará hoje a Chicago, a cidade onde construiu sua carreira política, para realizar seu discurso de despedida dos oito anos em que comandou os EUA. No dia 20, ele entregará a Casa Branca a Donald Trump.

No sábado, milhares de pessoas esperaram durante horas na fila de distribuição de ingressos para o evento, em uma temperatura inferior a -10º C. Cambistas vendiam ontem ingressos – originalmente gratuitos – por até US$ 5 mil em sites de leilão.

Obama nasceu no Havaí, passou parte de sua infância na Indonésia, mas sua identidade sentimental e política está em Chicago, a cidade onde iniciou seu ativismo político, conheceu sua mulher, Michelle, e onde nasceram suas duas filhas, Malia e Sasha.

Obama deixa o poder com popularidade superior a 50%, desemprego em queda e o maior índice de crescimento de renda desde a crise de 2008. O presidente mobilizou esse capital político para tentar eleger Hillary Clinton sua sucessora, mas foi derrotado pela onda populista que deu a Trump a vitória no Colégio Eleitoral – Hillary ganhou o voto popular com vantagem de quase 3 milhões de votos.

O discurso está marcado para a meia-noite (horário de Brasília). Após o término do mandato, o líder democrata escolheu Chicago para abrigar sua biblioteca presidencial – a família deve voltar a morar na cidade no futuro.