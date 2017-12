Os eventos da posse de Donald Trump

A agenda oficial de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, começou na tarde desta quinta-feira, 19, e termina na manhã do sábado 21.

Saiba quais serão os principais momentos:

Quinta-feira:

– Celebração: Às 16h no horário de Washington (19h no horário de Brasília), Trump começa a celebração de boas-vindas chamada de “Make America Great Again”, na parte externa do Lincoln Memorial. Após algumas palavras do novo presidente americano, ocorrerão performances de artistas convidados. O evento é público e será transmitido pelas emissoras americanas.

Sexta-feira:

– Juramento: Com oficiais americanos e outros dignatários reunidos no lado oeste do Capitólio, a cerimônia inaugural começa às 11h30 da manhã, no horário de Washington. Por volta do meio dia, o líder da suprema corte dos Estados Unidos, John G. Roberts Jr., fará o juramento de posse e, posteriormente, o seu primeiro discurso oficial.

– Desfile: Na parte da tarde, Trump e o vice-presidente, Mike Pence, falarão com as forças armadas e começarão a desfilar em carros oficiais. O trajeto parte do Capitólio e passa pela Pennsylvania Avenue. Militares dos mais diversos braços do exército americano participarão dessa etapa.

– Baile: Às 19h, começam os bailes. As danças oficiais ocorrerão em dois andares do centro de convenções Walter E. Washington e o baile dos militares será realizado no National Building Museum. Trump deverá comparecer às três cerimônias e discursar para os convidados.

Sábado:

– Missa: O último evento oficial começa às 10h da manhã, com uma missa realizada na Washington National Catedral. A intenção da cerimônia é fazer com que Trump e Pence comecem seus mandatos com orações e reflexão. Paralelamente à etapa final da agenda de posse, está agendada uma marcha de mulheres, que deve ser o maior protesto ao longo dos três dias. A manifestação partirá do Capitólio, às 1h15 da tarde, mas o resto de seu trajeto ainda não foi divulgado, bem como o cronograma dos organizadores da ação. /NYT