Para Obama, declarações de Trump são ‘perturbadoras’

Cláudia Trevisan

CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O presidente Barack Obama disse neste domingo, 9, que os comentários de natureza sexual de Donald Trump revelados na sexta-feira são “perturbadores” e se enquadram em um padrão de desrespeito a minorias, imigrantes, deficientes e veteranos de guerra. Em sua opinião, o comportamento revela insegurança do candidato republicano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Isso nos diz que ele é inseguro o bastante para se inflar rebaixando outras pessoas”, afirmou o presidente em um evento de campanha em Illinois. “Não é um traço de caráter que eu aconselharia para alguém no Salão Oval”, observou, em referência ao gabinete presidencial na Casa Branca.

Obama disse que não repetiria os comentários de Trump porque havia crianças na audiência. “Uma das coisas mais perturbadoras desta eleição é a retórica inacreditável que está vindo do topo da chapa republicana”, afirmou. Segundo o presidente, o candidato republicano não se importa com os “valores básicos” que os americanos tentam transmitir a seus filhos.

A primeira-dama, Michelle Obama, tem feito campanha em favor de Hillary com o argumento de que o presidente dos EUA é um modelo inspirador de crianças e jovens do país e esse papel não pode ser desempenhado por Trump. O argumento foi reforçado na sexta-feira com a divulgação do vídeo no qual o bilionário faz comentários degradantes em relação às mulheres.