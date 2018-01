Partido neonazista grego celebra eleição de Trump como vitória a favor de nações ‘etnicamente limpas’

ATENAS – O partido neonazista grego Amanhecer Dourado celebrou nesta quarta-feira, 9, a eleição do candidato republicano, Donald Trump, como presidente dos EUA como uma vitória contra a “imigração ilegal” e a favor de nações “etnicamente limpas”.

“É uma vitória das forças que se opuseram à globalização, que combatem a imigração ilegal, que são a favor de nações etnicamente limpas e de uma auto-suficiência da economia nacional”, afirmou o partido em uma mensagem publicada no YouTube.

O presidente do partido, Nikolaos Mijaloliakos, evitou falar de pureza de raça, mas em mensagem pessoal qualificou a vitória de Trump como “triunfo dos Estados nacionais contra a globalização”, e de um tapa contra as “forças do poder político e econômico”.

O Amanhecer Dourado é o terceiro partido com maior representação parlamentar na Grécia, depois do esquerdista Syriza e do partido conservador Nova Democracia. / EFE