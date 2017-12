Perguntas e respostas relacionadas ao dossiê russo sobre Trump

1. Quem pagou pelo dossiê contra Trump?

Uma empresa de pesquisa de Washington, paga por rivais republicanos de Trump, contratou no ano passado um ex-agente de inteligência britânico para investigar elos do então candidato com a Rússia. Depois de ter ficado claro que Trump seria o candidato republicano, os clientes democratas também pagaram a empresa para essa mesma “pesquisa da oposição”, prática padrão.



2. O que está nos papéis?

Os memorandos contêm informações não comprovadas de que autoridades russas tentam exercer influência sobre Trump, preparando-se para chantageá-lo com gravações de conteúdo sexual e suborná-lo com acordos comerciais. E afirmam também que a campanha de Trump havia se reunido com agentes russos.

3. Como a informação se tornou pública?

A empresa e o espião entregaram os memorandos primeiro a seus clientes e depois para o FBI e vários jornalistas do New York Times e outros veículos. Na semana passada, o FBI, a CIA e a Agência de Segurança Nacional entregaram um relatório sigiloso sobre a invasão de servidores e os vazamentos por parte dos russos para Obama, Trump e líderes do Congresso.

4.As informações no dossiê são verdadeiras?

As agências de inteligência não as confirmaram e Trump disse que são fabricadas. Além disso, uma informação específica – de que o advogado de Trump, Michael Cohen, se reuniu com uma autoridade russa em Praga, em agosto ou setembro – foi rechaçada por Cohen, que afirmou nunca ter viajado a Praga, e pelo russo, Oleg Solodukhin. / NYT