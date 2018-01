Planalto vê escolha de Trump como ‘salto no escuro’

Vera Rosa

BRASÍLIA

O Palácio do Planalto ficou atônito com a eleição de Donald Trump. Apesar da declaração protocolar do presidente Michel Temer, dizendo que “nada muda” nas relações entre os dois países, o fato é que, nos bastidores, a equipe admite um cenário de muitas incertezas pela frente.

Ao contrário do ministro das Relações Exteriores, José Serra – que varou a madrugada para assistir à apuração nos EUA -, Temer não ficou acordado. O governo admite não estar entre as prioridades comerciais da Casa Branca e tem o receio de que, a partir de agora, o protecionismo americano possa aumentar, com a revisão de acordos que vencem até 2018.

A portas fechadas, a vitória de Trump foi comparada, no Planalto, a uma espécie de “salto no escuro” para o Brasil. Mesmo assim, há uma pequena esperança no Itamaraty de que o republicano possa fazer uma “inflexão”, não seguindo totalmente a “cartilha” vendida na campanha.

Diante dessa expectativa, Serra comparou o cenário às emoções de uma partida de futebol, com todos os preparativos que antecedem a entrega da medalha. “Treino é treino. Jogo é jogo”, resumiu. Embora ministros digam que, mesmo se Hillary Clinton tivesse vencido, a situação não seria fácil para o Brasil, todos ali torciam para a democrata.