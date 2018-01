População da Califórnia volta a debater separação dos EUA após vitória de Trump

LOS ANGELES – A secessão da Califórnia, uma ideia promovida em 2015 pela campanha “YesCalifornia”, ganhou novo fôlego no dia 8 de novembro, quando o termo “Calexit” começou a se tornar popular nas redes sociais após a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais nos EUA.

O objetivo do “Calexit”, um trocadilho relacionado com o “Brexit” (referente à saída do Reino Unido da União Europeia), é propor à população um referendo para o ano de 2019 sobre a independência ou a continuidade da Califórnia como Estado americano.

A proposta, que surgiu em 2015 graças ao político Louis Marinelli, encontrou maiores apoios com a constatação de que a candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton, obteve 61,5% dos votos (quase 5,5 milhões) na Califórnia durante as eleições.

“Se Donald Trump é a cara dos EUA hoje, então nós precisamos de outra para a Califórnia. Queremos que a Califórnia seja uma nação”, disse Marinelli em entrevista realizada em setembro de 2015. “Ser californiano é mais uma mentalidade do que uma origem étnica ou um idioma. Eu não aceitei ou aprendi esses valores até que vim pra cá em 2006. Pensamos que a Califórnia é uma nação dentro de outra nação. Não propomos uma secessão total”, comentou.

A visão de Marinelli para a Califórnia dentro dos EUA é similar à forma como a Escócia se relaciona com o restante do Reino Unido. A Califórnia “é mais potente economicamente do que a França e tem uma população maior que a da Polônia”, destaca o site da campanha “YesCalifornia”. “Ponto por ponto, a Califórnia se compara e compete com países, não só com os outros 49 Estados”, acrescenta.

Além disso, o portal lembra que o “Estado dourado” produz quase um terço dos vegetais do país e dois terços de suas frutas, além de ser, segundo análises oficiais, um dos Estados menos dependentes do governo federal.

A campanha viu seu acompanhamento nas redes sociais reforçado imediatamente após o “Brexit”, passando a ter cerca de 7 mil curtidas no Facebook e 650 seguidores no Twitter. Desde então, e especialmente após a vitória de Trump, esses números subiram para 22 mil e 9 mil, respectivamente.

“O ‘Brexit’ foi o primeiro movimento ocidental separatista que funcionou, e acredito que será muito profundo”, afirmou Marinelli recentemente à revista Newsweek.

Seguindo o exemplo de Marinelli, e embora muitos duvidem que a Califórnia possa sobreviver como nação soberana, o movimento “Calexit” chamou a atenção de importantes executivos do Vale do Silício.

Um deles é o iraniano Shervin Pishevar, um dos primeiros investidores no serviço de veículos Uber, que agora se propôs a lançar sua própria iniciativa, New California (Nova Califórnia), para conseguir a independência do Estado.

“É a coisa mais patriótica que posso fazer. O país está em uma séria encruzilhada”, comentou Pishevar em declarações ao portal CNBC, no qual descreveu seu plano para que o Estado se transforme em “catalisador para um diálogo nacional”, já que considera que os EUA atingiram um “momento crítico”. Em sua opinião, o país precisa “enfrentar os problemas sistemáticos que esta eleição revelou”.

O primeiro passo dado por Pishevar nessa direção foi renunciar a seu posto no Conselho Escolar Internacional J. William Fulbright, formado por 12 personalidades diretamente escolhidas pelo presidente dos EUA. Em sua carta a Barack Obama, Pishevar alegou que não pode “servir com boa consciência ao presidente Trump”. / EFE