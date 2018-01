Presidente mexicano se diz otimista com relacionamento com EUA após chegada de Trump

CIDADE DO MÉXICO – O presidente do México, Enrique Peña Nieto, disse na quinta-feira ter um “otimismo fundado” sobre a construção de uma nova agenda de trabalho com os EUA a partir da chegada do republicano Donald Trump à Casa Branca.

“Tenho um fundado otimismo de que realmente vamos poder construir uma nova agenda de trabalho na relação bilateral”, afirmou Peña Nieto a representantes da indústria de rádio e televisão do país. Ele expressou sua confiança de que a nova agenda bilateral “será positiva” e “em benefício das sociedades de ambas nações”.

O líder mexicano retomou o lema da reunião deste setor da indústria – “União, diálogo e respeito” – para simbolizar o espírito que seu governo pretende ter com relação às conversas com os americanos em razão da chegada em janeiro de Trump à presidência dos EUA, o principal parceiro comercial dos mexicanos.

O México buscará estabelecer com o próximo governo “uma relação de diálogo, respeito e confiança, porque ambos países somos aliados, parceiros e vizinhos”, reiterou.

Peña Nieto destacou ainda que sua prioridade “será cuidar do México e proteger os mexicanos” e insistiu em seu apelo à unidade diante deste “novo capítulo de nossa relação bilateral”.

O presidente mexicano conversou na quarta-feira com Trump e qualificou o diálogo como “amável e respeitoso”, acrescentando que ambos concordaram em se reunir “preferencialmente” ainda na etapa de transição. / EFE