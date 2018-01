Questionado sobre eleição de Trump, papa Francisco diz que está preocupado com refugiados

CIDADE DO VATICANO – O papa Francisco se recusou a fazer um julgamento pessoal sobre o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em uma entrevista nesta sexta-feira, 11, afirmando que está interessado apenas no impacto das escolhas dos políticos sobre os pobres.

Questionado sobre o que achava a respeito do magnata do setor imobiliário que venceu a eleição presidencial americana na terça-feira, o papa argentino disse ao jornal italiano La Repubblica: “Não faço julgamentos sobre pessoas e homens políticos, quero apenas entender que sofrimento o comportamento deles causa aos pobres e aos excluídos”.

Francisco disse que sua maior preocupação no momento é com os refugiados e os imigrantes. “Temos de derrubar os muros que dividem”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O papa já havia sugerido há alguns meses que a posição de Trump sobre a imigração, que inclui uma promessa de campanha de construir um muro na fronteira entre EUA e México para manter afastados os imigrantes ilegais, “não era cristã”.

Um porta-voz do Vaticano disse posteriormente que a declaração não foi um ataque pessoal. O principal diplomata do Vaticano na quarta-feira desejou o melhor a Trump e disse que rezaria pela “iluminação” do presidente eleito. / REUTERS