Revista ‘Vogue’ declara formalmente apoio a Hillary Clinton

WASHINGTON – A revista americana de moda Vogue, fundada em 1892, anunciou na terça-feira seu apoio formal à candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton. Esta é a primeira vez na história da publicação que ela declara apoio a um candidato à presidência.

“Vogue não tem história em apoios políticos. Os diretores tem dado sua opinião de vez em quando, mas a revista nunca falou com uma só voz. Contudo, dado a profundidade do que está em jogo nestas eleições, e a história que está sendo feita, cremos que isso deve mudar”, explica a revista em um artigo. “Vogue apoia Hillary Clinton para presidente dos EUA”, confirma a publicação.

A revista se soma a uma grande quantidade de veículos que já expressaram seu apoio à ex-secretária de Estado, como o jornal USA Today, que rompeu recentemente sua neutralidade.

“Entendemos que Clinton não é uma candidata perfeita, mas sua inteligência extrema e sua experiência considerável se refletem em políticas e posicionamentos claros, sólidos e esperançosos”, continua a Vogue.

A revista destaca apoio a Hillary também pela reforma migratória integral com uma via para a cidadania, sua defesa da justiça racial, sua experiência em relações internacionais, suas propostas fiscais, seu respaldo aos direitos dos homossexuais e seu posicionamento “saudável” no debate sobre as armas. Além disso, a publicação também apoia o compromisso de continuar a reforma na saúde iniciada pelo presidente americano Barack Obama. / EFE

