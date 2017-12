Rússia celebra posse de Donald Trump

Na esperança de que Donald Trump promova uma reconciliação entre Estados Unidos e Rússia, o Kremlin vem promovendo celebrações para a posse do novo presidente americano, que ocorre nesta sexta-feira. Nas ruas de Moscou, estão a venda desde moedas comemorativas às famosas bonecas “matryoshka” adornadas com a imagem de Trump.

Segundo Gennady Gudkov, ex-parlamentar e crítico de Putin, a Rússia pode estar prestes a promover uma “Trumpmania”, dando tempo de TV ao novo presidente e deixando de transmitir notícias locais. Para Gudkov, isso pode ser atribuído à imprevisibilidade da eleição, algo que não vem ocorrendo nos pleitos russos.

A expectativa é que Trump alivie as sanções impostas sobre o Kremlin após a anexação da Criméia, que se alie na luta contra o Estado Islâmico e reduza as atividades militares da Otan próximas das fronteiras do país.

Em Zlatoust, a leste de Moscou, artesãos criaram uma série de moedas comemorativas de ouro e prata, com os dizeres “Em Trump Confiamos”, alusão ao “Em Deus Confiamos”, frase impressa nas notas de dólar. A imagem de Trump se juntou ao conjunto de líderes russos como Putin, Lenin, Gorbachev e Stalin estampados em bonecas “matryoshka” vendidas nas ruas.

Oponentes de Trump acreditam que a Rússia tenha ajudado o empresário a vencer as eleições americanas realizando ciberataques para conseguir informações sigilosas sobre Hillary Clinton, adversária de Trump na corrida presidencial. O Kremlin nega que tenha realizado qualquer tipo de interferência.