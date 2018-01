‘Tenho certeza de que não muda nada’, diz Temer sobre eleição de Trump

Carla Araújo

BRASÍLIA – O presidente da República, Michel Temer, comentou nesta quarta-feira, 9, a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos e disse que a relação entre os dois países “não muda nada” e enviou cumprimentos ao republicano.

“A relação do Brasil e Estados Unidos, assim como os demais países, é institucional, ou seja, de Estado para Estado”, disse. “Estou mandando cumprimentar o presidente pela eleição. Eu tenho certeza de que não muda nada a relação Brasil-Estados Unidos.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Temer disse ainda que os dois países têm uma tradição democrática e ressaltou que, por causa das instituições sólidas dos Estados Unidos, Trump fará um governo para toda a sociedade americana.

“Evidentemente quando alguém assume o poder, seja aqui ou nos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, onde as instituições são fortíssimas, é claro que o novo presidente que assume terá que levar em conta as aspirações de todo o povo americano”, afirmou o presidente brasileiro. “Eu tenho certeza de que lá as coisas irão muito bem.”

Leia a íntegra da mensagem enviada por Temer:

Felicito-o pela eleição para Presidente dos Estados Unidos.

O Brasil e os Estados Unidos são duas grandes democracias que compartilham valores e mantêm, historicamente, fortes relações nos mais diferentes domínios. Estou certo de que trabalharemos, juntos, para estreitar ainda mais os laços de amizade e cooperação que unem nossos povos.

Desejo-lhe pleno êxito no Governo dos Estados Unidos.

Michel Temer

Presidente da República Federativa do Brasil