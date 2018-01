‘The Economist’ declara apoio oficial a Hillary Clinton nas eleições americanas

LONDRES – A publicação britânica The Economist respaldou nesta quinta-feira, 3, a candidatura da democrata Hillary Clinton à presidência dos EUA. A revista também advertiu sobre os riscos de um governo sob o comando do republicano Donald Trump e garantiu que a antiga secretária de Estado é a “melhor opção”.

Hillary é “melhor candidata do que parece e está muito melhor capacitada para lidar com as políticas de Washington”, afirma a revista em sua última edição.

Sob o título “A melhor solução para os EUA”, a publicação, que tem pouco mais de 1,5 milhão de leitores no Reino Unido, indicou que a decisão de respaldar Hillary “não é difícil dada a alternativa existente”.

“A eleição não é complicada. Durante a campanha vimos diariamente claros indícios de que o senhor Trump seria um presidente horroroso”, publicou a revista, ao mesmo tempo que afirmou que o empresário “fez explodir as tensões raciais nos EUA”.

A “experiência, temperamento e caráter” de Trump o transformam em alguém “totalmente inadequado para ser o chefe do Estado que o mundo democrático usa como exemplo, o líder das forças armadas mais poderosas do mundo e a pessoa que controla o arsenal nuclear americano”, disse a publicação.

The Economist advertiu que as políticas que o empresário pretende introduzir “vão de acordo com sua personalidade: um governo de Trump baixaria os impostos dos ricos e imporia um protecionismo que aumentaria os preços para os mais pobres”, afirmou.

“Portanto nosso voto vai para Hillary Clinton. Aqueles que a rejeitam por ser uma Clinton (…) não se dão conta da baixeza da alternativa existente”, sustentou a revista. / EFE