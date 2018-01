Trump afirma que estava sendo sarcástico quando disse que Obama fundou EI

WASHINGTON – O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 12, em sua conta no Twitter que estava sendo sarcástico quando afirmou na quinta-feira que sua rival democrata, Hillary Clinton, e o presidente americano, Barack Obama, fundaram o grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

O magnata acusou novamente os veículos de imprensa de interpretar suas frases de forma errônea. Desta vez, criticou a cobertura que a emissora CNN fez do episódio e disse que seus comentários foram levados “muito a sério”. O bilionário escreveu na rede social: “Eles não entendem sarcasmo?”.

Trump já havia criticado Obama e a ex-secretária de Estado pela maneira como o país se retirou do Iraque depois da guerra, dizendo que isso ajudou a criar o grupo militante islâmico, que ocupou territórios em solo iraquiano e sírio.

O republicano fez a colocação pela primeira vez durante um discurso na noite de quarta-feira no Estado da Flórida, e depois a repetiu em uma entrevista à rede de televisão CNBC na manhã de quinta-feira.

Ratings challenged @CNN reports so seriously that I call President Obama (and Clinton) "the founder" of ISIS, & MVP. THEY DON'T GET SARCASM?