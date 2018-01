Trump anuncia viagem ao México antes de discurso crucial sobre imigração

CIDADE DO MÉXICO – O gabinete do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, confirmou nesta terça-feira (31) uma reunião entre ele e o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump. O encontro será nesta quarta-feira na Cidade do México, antes do discurso do magnata sobre imigração, em Phoenix, no Estado do Arizona.

Na semana passada, o presidente mexicano havia convidado ambos os candidatos presidenciais americanos, Hillary Clinton e Donald Trump, para um conversa na capital do país. Nesta terça-feira, a campanha republicana anunciou que o magnata cogitava fazer a viagem relâmpago para se encontrar com Peña Nieto.

A ideia, segundo analistas, enfrentaria riscos, principalmente da hostilidade dos mexicanos e de uma possível declaração pública de Peña Nieto de que o país jamais pagará pela construção de um muro na fronteira entre os dois países – uma das promessas de campanha de Trump. A estratégia do candidato republicano, no entanto, é passar uma imagem presidencial e se aproximar da comunidade latina dos EUA, que apoia em peso Hillary Clinton, a candidata democrata. / AP, WPOST e REUTERS